Minstens vijf mensen zijn omgekomen in de Russische Oeral toen in een hotel een warmwaterleiding brak. Drie anderen zijn gewond geraakt en liggen met zware brandwonden in het ziekenhuis, melden Russische media.

De leiding sprong in een hotel in Perm een stad in het oosten van Europees Rusland even ten westen van de Oeral. Door de breuk van de waterleiding stond een hele verdieping van het hotel onder water.