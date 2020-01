Japanse elektronicareus Mitsubishi Electric doelwit van cyberaanval

De Japanse elektronicareus Mitsubishi Electric is het doelwit geworden van een omvangrijke cyberaanval, waarbij mogelijk informatie over overheidsinstellingen en andere zakelijke partners is buitgemaakt. In juni vorig jaar merkte Mitsubishi dat er sprake was van onregelmatige activiteiten op apparaten in Japan. Na intern onderzoek kwam naar voren dat cybercriminelen het op het bedrijf hadden voorzien.

Mitsubishi Electric heeft onder meer het Japanse ministerie van Defensie en de nucleair toezichthouder NRA als belangrijke klanten. Ook nutsbedrijven, spoorwegexploitanten en automakers maken gebruik van systemen en apparaten van de elektronicaproducent. Mogelijk dat mailverkeer tussen het bedrijf en zijn klanten in handen van cybercriminelen is gekomen. Volgens Mitsubishi is “zeer gevoelige” informatie over bijvoorbeeld infrastructuur niet buitgemaakt.

Een groep Chinese cybercriminelen wordt verdacht van de cyberaanval. De regering van Japan is inmiddels op de hoogte gebracht van de kwestie. De beoogde informatie had ook betrekking op sollicitanten en werknemers van het bedrijf, evenals op verkoop en technologieën. Mitsubishi biedt in een verklaring zijn excuses aan voor het voorval.