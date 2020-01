Australië houdt hart vast: “hevige wind, hagel en zware regenval” op komst

Australië maakt zich op voor zware onweersbuien, onder meer in heel wat gebieden getroffen door de zware bosbranden. Het Australische Bureau voor Meteorologie verspreidde maandag een “waarschuwing voor zwaar onweer” en waarschuwt voor hevige wind, hagel en zware regenval in grote delen van New South Wales, het zuiden van Queensland en vele gebieden in Victoria. Er is ook een risico op overstromingen.

Vorige week al viel er regen in drie door de zware bosbranden getroffen staten, wat enige verlichting bracht voor de uitgeputte brandweerlui die al sinds september vechten tegen het vuur. Maar in Queensland werden veel snelwegen afgesloten en moesten mensen tijdens het weekend worden geëvacueerd vanwege overstromingen.

Canberra, de hoofdstad van het land, kreeg maandagmiddag ongeveer 15 minuten lang af te rekenen met wind en een hagelstorm. In Melbourne regende het zondagavond hagelstenen ter grootte van golfballen. Heel wat auto’s raakten er beschadigd en de hulpdiensten kregen meer dan 1.500 oproepen te verwerken. Op sociale media zijn beelden te zien van zware zandstormen, die in Dubbo een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur bereikten.

Intussen waarschuwen de Australische autoriteiten nog steeds voor vuur in grote delen van het oosten van het land. Ongeveer 68 bosbranden branden nog in de staat New South Wales, terwijl in Victoria nog op 27 plaatsen het vuur woedt. Geen van die branden kreeg echter nog het alarmniveau mee.

Sinds september zijn bij de branden in het land al minstens 29 mensen omgekomen. Meer dan 12 miljoen hectare land ging in de vlammen op.

Foto: AP

Foto: REUTERS