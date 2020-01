Twee doden bij schietpartij in San Antonio

Bij een schietpartij na een ruzie in een muziekclub in de Amerikaanse stad San Antonio zijn minstens twee mensen gedood.

Een 21-jarige man werd zondagavond neergeschoten in de club, een ander slachtoffer overleed aan zijn verwondingen op weg naar het ziekenhuis. Vijf andere mensen raakten gewond, hun gezondheidstoestand is kritiek. Dat bevestigt William McManus, hoofd van de lokale politie van de stad in het zuiden van de staat Texas. De dader is op de vlucht.

“Er was een soort concert aan de gang toen er ruzie uitbrak en iemand een pistool trok”, aldus McManus, die niet kon zeggen of de daders en slachtoffers mannen of vrouwen waren en of er minderjarigen bij betrokken waren.