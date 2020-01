Eindelijk duidelijkheid: portret van Van Gogh werd dan toch door hemzelf geschilderd

Lang waren er twijfels over het zelfportret van Vincent van Gogh uit de collectie van het Noorse Nationaal Museum in Oslo. Maar vanmorgen maakte het Van Gogh-Museum in Amsterdam een einde aan die onzekerheid. Het zelfportret dat al sinds het begin van de vorige eeuw in het Noorse museum hangt, is toch echt van de hand van de wereldberoemde Hollandse schilder.

Uitgebreid technisch en stilistisch onderzoek van de experts van het Van Gogh Museum hebben aangetoond dat Van Gogh het doek in de late zomer van 1889 schilderde. In die periode verbleef de kunstenaar, die aan zenuwinzinkingen en hallucinaties leed, in de inrichting in Saint-Rémy. Hij was er opgenomen vanwege zijn eerste, zware psychose.

Ziek

Voorheen werd altijd aangenomen dat Van Gogh niet werkte wanneer hij ziek was. Maar nu blijkt dat hij toch het penseel ter hand heeft genomen, tijdens een inzinking. Vooralsnog is dit het enige werk waarvan met zekerheid bekend is dat hij het werkelijk geschilderd moet hebben tijdens een psychose.

Het Noorse zelfportret is vanaf vandaag te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam, eerst op de derde verdieping van het museum en vanaf 21 februari in de nieuwe tentoonstelling ‘In the Picture’.