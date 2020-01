Eerste geval van mysterieuze longziekte opgedoken in Zuid-Korea

Zuid-Korea heeft maandag het eerste geval bevestigd van de mysterieuze longziekte die eerder al opdook in China en daar al doden eiste. Het nieuws doet de vrees voor een epidemie toenemen. Het Koreaanse Centrum voor ziektebestrijding en preventie meldde dat het virus werd vastgesteld bij een 35-jarige Chinese vrouw die per vliegtuig arriveerde vanuit Wuhan, een stad in centraal China waar de epidemie lijkt te zijn begonnen.

De vrouw had zaterdag een ziekenhuis in Wuhan geraadpleegd vanwege een verkoudheid. Ze kreeg er medicijnen voorgeschreven en stapte zondag op een vlucht naar de Zuid-Koreaanse luchthaven in Incheon, waar haar symptomen werden ontdekt. Ze werd in quarantaine geplaatst. Maandag kwam bevestiging dat het wel degelijk gaat om de mysterieuze longziekte. De toestand van de vrouw is stabiel en ze wordt geïsoleerd behandeld in een medische faciliteit in Incheon.

“Ze was onderweg naar Seoel voor het Chinese Nieuwjaar”, zei Jung Eun-kyeong, directeur van de KCDC. De autoriteiten onderzoeken momenteel of ze in contact is geweest met andere mensen, inclusief vliegpersoneel. “Omdat de ziekte al heel vroeg werd ontdekt, had ze geen contact met mensen op de luchthaven van Incheon.”

Mysterieus virus

China rapporteerde maandag een derde sterfgeval door het mysterieuze virus dat vorige maand opdook. De meeste gevallen werden tot nu toe gesignaleerd in Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners en een belangrijk transitpunt voor verplaatsingen binnen China. In die stad zijn dit weekend 136 nieuwe gevallen geregistreerd. In Peking bleken, voor het eerst, twee personen besmet met de ziekte en ook in de provincie Guangdong werd het virus bij één persoon vastgesteld.

In het buitenland neemt intussen de onrust toe nadat ook in Japan en Thailand gevallen van het virus opdoken. Verschillende luchthavens in buurlanden van China hebben extra koortscontroles ingevoerd voor reizigers en in een aantal Amerikaanse luchthavens gelden sinds vrijdag maatregelen om de verspreiding tegen te gaan.