Vijfenvijftigplussers helpen leeftijdgenoten job zoeken

Turnhout - In Turnhout is deze week Jobbar+ officieel van start gegaan. Het initiatief van VDAB brengt 55-plussers samen om ervaringen te delen en leeftijdgenoten te helpen in hun zoektocht naar een nieuwe job. In Antwerpen en Mechelen bewees Jobbar+ al zijn reden van bestaan.

Begin mei vorig jaar startte Jobbar+ op in Antwerpen, eind juni volgde Mechelen. Nu is Turnhout aan de beurt. “Omdat de werkloosheidscijfers bij 55-plussers nog altijd veel te hoog liggen, vatten we begin 2019 het idee op om hierrond een nieuw initiatief te nemen. Maar dan een waarbij de 55-plussers zelf aan het stuur staan om het geheel in te vullen met wat ze aanvoelen nodig te hebben”, vertelt manager intensieve dienstverlening bij VDAB Christine Dorny.

Kernteam

“Voor Jobbar+ wordt een kernteam met 55-plussers gevormd die leeftijdgenoten begeleiden en zelf ideeën uitwerken, zoals de organisatie van workshops en regelmatige bijeenkomsten. Daarvoor kunnen ze op hun beurt rekenen op de begeleiding van jobcoaches. Die workshops kunnen gaan over hoe de arbeidsmarkt er tegenwoordig uitziet of hoe zichzelf opnieuw leren verkopen bij werkgevers, maar ook over het bijschaven van hun digitale skills en het omgaan met sociale media. Dat kunnen ze helemaal zelf invullen. Bedoeling is ook om op regelmatige basis bedrijven en uitzendkantoren uit te nodigen voor mini-jobdates waarop de werkzoekenden zich kunnen voorstellen”, licht Dorny toe.

“In Antwerpen hebben we gezien hoe de leden van het kernteam opnieuw een enorme drive en boost kregen en een voor een weer ergens aan de slag konden. Dat was heel opvallend”, merkt ze op.

Karin Lox (55) uit Kontich kwam ook in dat kernteam in Antwerpen terecht. Sinds begin december is ze weer aan de slag, nadat ze begin september ontslagen werd. Ze werkt nu als HR-manager bij Inpress in Wilrijk. “Ik moest geen opzeg presteren en ben het eerste weekend na mijn ontslag meteen beginnen solliciteren. Op die manier kwam ik in contact met Jobbar+. Als HR-manager kende ik weliswaar het klappen van de zweep wat solliciteren betreft, maar toch leek het mij interessant om hieraan deel te nemen”, zegt ze.

“Een intakegesprek met iemand van Jobbar+ die zelf werkzoekend was, gaf al meteen een fijn gevoel. Daarom besloot ik mij in te schrijven voor het kernteam. Het gaf me iets om naar uit te kijken, om elke twee weken samen te komen en van gedachten te wisselen. Zo kreeg ik het gevoel toch nog professioneel met iets bezig te zijn. Intussen liepen de sollicitaties voort en uiteindelijk ben ik in het bedrijf terechtgekomen waar ik op hoopte”, vertelt Karin.

