Di Rupo: “Geen stap dichter bij paars-geel”, Francken: “Wij willen wel”

De PS en N-VA staan ondanks hun gesprek gisteren geen stap dichterbij paars-geel. Dat zei alvast Waals minister-president en gewezen premier Elio Di Rupo (PS) maandagmorgen op de Franstalige radio. Theo Francken (N-VA) is dan weer wel voorstander van een coalitie met de socialisten.

“We praten wel met mekaar, maar de N-VA aanvaardt niets van wat wij essentieel vinden: hogere, waardige pensioenen en een toegankelijkere (betaalbare) gezondheidszorg.” Maar daar antwoordt N-VA niet op, aldus Di Rupo vanmorgen. Volgens Di Rupo heeft N-VA maar één strategie: de verrotting om aan te tonen dat ons land niet meer werkt en onbestuurbaar is. “Ze doen alsof ze bereid zijn te praten, maar ze geven ons geen garanties.”

Volgens hem heeft CD&V de sleutels in handen: die partij bepaalt of ons land nog bestuurbaar is en daarvoor moet CD&V de N-VA lossen en meegaan in het ‘Vivaldi-verhaal’ (een coalitie van liberalen, groenen, socialisten met CD&V).

Bij de N-VA valt evenwel een ander verhaal te horen. N-VA-kopstuk Theo Francken zei dit weekend op een nieuwjaarstoespraak in Brugge dat zijn partij wel degelijk wil toetreden tot een paars-gele regering. “We stappen niet zomaar in een regering, maar we willen wel”, klonk het in een toespraak, die plaatsvond na zijn ontmoeting met de informateurs van dit weekend.

Francken formuleerde op de receptie wel een reeks voorwaarden over de koers van die regering. “Een paars-groene regering zie ik helemaal niet zitten. Een regering dus met N-VA én socialisten, met klemtoon op een sociaal beleid, strenger asiel- en migratiebeleid en een staatshervorming.”