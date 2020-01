Doodrijder van Merel De Prins voorwaardelijk vrijgelaten, tot woede van moeder: “Onbegrijpelijk, vijf jaar is vijf jaar”

Muhammed Aytekin, de 23-jarige man die in oktober 2015 Merel De Prins (12) doodreed in Vilvoorde, wordt voorwaardelijk vrijgelaten. Dat heeft de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank beslist. De rechter legde de man wel elf voorwaarden op. Zo moet hij vast werk hebben, een aangepaste psychosociale begeleiding volgen, de slachtoffers vergoeden en uit hun buurt blijven. De ouders van Merel reageren echter vol onbegrip op de beslissing.

Het dodelijk ongeval vond op 28 oktober 2015 plaats op het kruispunt van de Jan Frans Willemsstraat met de Radiatorenstraat in Vilvoorde. De 12-jarige Merel werd op het fietspad aangereden door een BMW die er na de aanrijding onmiddellijk vandoor ging. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later die avond aan haar verwondingen.

Bestuurder Muhammed Aytekin vluchtte eerst naar het buitenland, maar gaf zich op 2 november dan toch aan bij de politie. Hij bleek allesbehalve aan zijn proefstuk toe en had op het moment van het ongeval al een zoveelste rijverbod. De Brusselse correctionele rechtbank veroordeelde de 23-jarige jongeman tot een effectieve celstraf van 5 jaar, een boete van 6.000 euro en een levenslang rijverbod. In oktober 2018 plaatste de strafuitvoeringsrechtbank hem dan onder elektronisch toezicht, weliswaar onder een aantal voorwaarden.

Nieuw incident

Eind november was gemeld dat Aytekin in Sint-Pieters-Leeuw was tegengehouden in een onverzekerd voertuig, waarin hij weliswaar als passagier zat maar waarvan hij de eigenaar zou zijn geweest. Volgens de strafuitvoeringsrechtbank hebben zijn advocaten documenten voorgelegd waaruit bleek dat de bewuste wagen niet Aytekins eigendom was en dat die wagen wel verzekerd was.

“Geschokt” door verantwoordelijkheid

Uit het onderzoek van de psychosociale dienst van de gevangenis was gebleken dat Aytekin zijn verantwoordelijkheid voor het ongeval erkende, en er diep door geschokt was. Zowel de feiten als zijn detentie hadden een grote impact op hem gehad, klonk het. De man had ook een gedegen reclasseringsplan opgesteld en had de voorwaarden van zijn elektronisch toezicht correct nageleefd, zo stelde de strafuitvoeringsrechtbank vast. Zo had hij sinds hij onder elektronisch toezicht was geplaatst, steeds gewerkt en zich strikt aan zijn uurrooster gehouden.

De strafuitvoeringsrechtbank zag dan ook geen redenen om Aytekin de voorwaardelijke invrijheidstelling niet toe te kennen. Wel krijgt hij elf voorwaarden opgelegd. Zo moet hij blijven werken, een aangepaste psychosociale begeleiding volgen, een aangepaste financiële begeleiding zoeken, mag hij geen voertuigen besturen, moet hij de slachtoffers vergoeden en uit hun buurt blijven. Dat betekent dat hij zich niet mag vertonen in grote delen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of in Leuven, Vilvoorde, Eppegem en Zemst.

“Mijn cliënt probeert nu zijn leven opnieuw op te bouwen”, zei Hans Rieder, de advocaat van Aytekin na de uitspraak. “Maar hij moet daar wel de kans voor krijgen. Het lijkt me dan ook het beste dat de media wat minder aandacht aan hem gaan besteden, dat is ook beter voor de slachtoffers. Zo krijgen ook zij een rustperiode. In dit dossier zijn ze de voorbije maanden door de media fout geïnformeerd, waardoor ze erg verontrust zijn.”

“Ik heb hier geen woorden voor”, reageerde de moeder van Merel De Prins. “Vijf jaar gevangenisstraf is vijf jaar, ik kan deze beslissing niet begrijpen.”