Arts verdedigt zich op proces over dood van Tine Nys: “Ik heb een naar de wet correct uitgevoerde euthanasie gedaan”

De dokter die de opzettelijke levensbeëindiging uitvoerde van de 38-jarige Tine Nys in 2010 en die zich voor het hof van assisen moet verantwoorden voor vergiftiging, zegt dat hij de euthanasiewet heeft nageleefd.

Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens de nabestaanden van de vrouw ging het om een amateuristisch uitgevoerde euthanasie en werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd. Een van de zussen van de vrouw diende een klacht met burgerlijkepartijstelling in en het gerecht onderzocht de zaak. Het openbaar ministerie stelt dat de drie dokters zich schuldig maakten aan vergiftiging, waardoor ze in theorie tot levenslange opsluiting riskeren. Het is de eerste keer dat artsen zich daarvoor moeten verantwoorden sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002.

De dokter die de opzettelijke levensbeëindiging uitvoerde, is een 59-jarige man uit Sint-Niklaas. Hij verklaarde maandagmorgen dat de euthanasie bij Tine Nys de eerste was die hij uitvoerde wegens psychisch lijden. “Ik had wel al eerder euthanasie uitgevoerd voor lichamelijk lijden. Ik heb een opleiding tot LEIF-arts gevolgd, maar ben wegens drukte ermee gestopt. De helft van de lessen heb ik gevolgd. (...) De klemtoon lag meer op het menselijke aspect dan op de artikels uit de wetten, maar er werd wel gewezen op de belangrijke verantwoordelijkheid van de arts. Ik heb duidelijk kennis genomen van de voorwaarden (in de euthansiewet, red.).”

De uitvoerende arts stelde dat hij volgens de wet handelde. “Ik heb een naar de wet correct uitgevoerde euthanasie gedaan. De euthanasie is unaniem goedgekeurd door de mensen die de wettelijke voorwaarden bekijken”, zei de beschuldigde, die verwees naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Die maakte geen opmerkingen over de euthansie van Tine Nys.

Volgens de arts koos Tine Nys resoluut voor euthanasie. “Haar lijden was enorm. Ik heb meer dan 30 jaar praktijk en heb veel heel triestige verhalen gehoord, maar Tine was anders. ik kon begrijpen dat de emmer vol was, na zoveel zelfmoordpogingen. Alles ging verkeerd bij haar. (...) Ze wou geen enkele behandeling meer. Het was genoeg voor haar. Het was echt triestig.”