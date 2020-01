Vakbonden spannen rechtszaak aan tegen Janssen Pharmaceutica wegens “te veel kaderleden”

De verschillende vakbondsdelegaties bij Janssen Pharmaceutica hebben een verzoekschrift tegen het bedrijf neergelegd bij de arbeidsrechtbank omdat ze vinden dat de directie “oneigenlijk gebruik maakt van het begrip kader” in de procedure van de sociale verkiezingen van 2020. Het aandeel van kaderleden binnen het bedrijf steeg de voorbije 15 jaar van 30 procent tot 60 procent van het personeel, stelt de socialistische vakbond, en zij kunnen niet rekenen op syndicale bijstand.

“Onze directie meent dat er nu al 2.900 kaders zijn op 4.800 werknemers, dus 60 procent kaderfuncties”, stelt bediendebond BBTKT in een persbericht. “De verhoudingen zijn hier compleet zoek, er wordt oneigenlijk gebruik - ja, zelfs bewust misbruik - gemaakt van het begrip kader in de procedure van de sociale verkiezingen 2020.” Ook een aantal werknemers die zoals bedienden operationele taken uitvoeren in shiften en onder een directe leidinggevende zouden tot kader zijn benoemd. Volgens de vakbond speelt de directie van Janssen in op het idee dat een kaderfunctie een vorm van erkenning voor de werknemer is. Voor sommigen komt de classificatie echter op termijn nadelig uit, klinkt het.

“Een kader kan volgens de regeling op het bedrijf immers niet rekenen op sectorcao’s, bedrijfscao’s, herstructureringscao’s, arbeidsduurreglementering noch de syndicale bijstand”, aldus nog ABVV-BBTK. “En zo laat het akkoord dat in 2019 werd bereikt over het afschaffen van het begrip arbeiders een wrange nasmaak na. Toen had de directie in de media de mond vol van het wegwerken van discriminatie onder de werknemers en het goede sociale overleg op het bedrijf. Ondertussen voert ze aan de andere kant een nieuwe discriminatie in.”

Janssen Pharmaceutica : “Bevinden ons nu eenmaal in hoogtechnologische omgeving waar de vereisten steeds hoger zijn”

Janssen Pharmaceutica laat in een reactie weten de stap naar de rechtbank te betreuren, aangezien er nog onderhandelingen aan de gang zouden zijn geweest. “De cijfers van de vakbonden kloppen, maar zijn het resultaat van een objectieve afweging bij elke job op basis van een puntensysteem dat door een extern bureau werd ontwikkeld”, zegt woordvoerder Tim De Kegel. “Dat er in verhouding bij ons meer kaderleden zijn dan in de meeste andere bedrijven en dat het aantal sterk gestegen is, is op zich niet verwonderlijk. We bevinden ons in een hoogtechnologische omgeving waar de vereisten voor ons personeel steeds hoger zijn. De site van Janssen in Beerse is wereldwijd van belang en Johnson & Johnson heeft er sterk in geïnvesteerd. Heel wat belangrijke hoge functies zijn hier verzameld.”

Janssen bevestigt dat kaderleden in principe niet worden vertegenwoordigd door de vakbonden, maar ontkent dat ze daardoor tal van voordelen mislopen. “De herstructureringscao wordt bijvoorbeeld ook volledig op kaderleden toegepast en bij de gewone cao bekijken we welke onderdelen ervan we kunnen overnemen, in overleg met vertegenwoordigers van de kaderleden”, zegt De Kegel. “Onder meer de maaltijdcheques en fietsvergoeding zijn zo al overgenomen. De kaderleden hebben zich georganiseerd in een netwerk en vaardigen zo zelf vertegenwoordigers af voor onderhandelingen, al worden die wel niet via een stemming verkozen.”

De rechtszaak komt mogelijk al eind januari, begin februari voor de arbeidsrechtbank in Turnhout, om zeker tijdig een uitspraak te hebben voor de sociale verkiezingen in mei.