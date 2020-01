Twee doden en vijftien gewonden bij schietpartij in Kansas City

Bij een bar in de Amerikaanse stad Kansas City zijn twee mensen omgekomen in een schietpartij. Er vielen ook vijftien gewonden, aldus de lokale politie in Amerikaanse media.

Volgens zender ABC News kreeg de politie berichten over een schietpartij en kwamen ze rond 23.30 uur lokale tijd ter plaatse. Volgens de politie had een verdachte geschoten op de rij mensen die wachtten om een bar binnen te kunnen. De politie weet niet wat het motief is.

Een vrouw kwam om het leven. De schutter is ook omgekomen, nadat de gewapende bewaker tussenbeide was gekomen, aldus nog ABC News. De vijftien gewonden konden op eigen kracht naar het ziekenhuis gaan. De politieagenten vuurden geen schoten af.