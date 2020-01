Na zijn 62ste veroordeling vliegt wegpiraat dan toch de cel in (terwijl hij eigenlijk in zijn recht was)

De Panne - Een onverbeterlijke wegpiraat uit De Panne heeft in de politierechtbank van Veurne 4 jaar effectieve celstraf gekregen en is definitief zijn rijbewijs kwijt. De 58-jarige Marc C. kreeg ook een boete van 1.600 euro. Omdat hij niet opdaagde voor zijn proces beval de politierechter de onmiddellijke aanhouding. Hij zal opgespoord worden en moet naar de gevangenis.

De man werd maandagochtend al voor de veertiende keer veroordeeld wegens rijden tijdens een rijverbod. In totaal liep hij maar liefst al 62 verkeersveroordelingen op. Marc C. mocht nog jarenlang niet rijden omdat hij de rijverboden bleef opstapelen maar daar trok hij zich niets van aan.

Op 2 augustus vorig jaar reed hij aan hoge snelheid door de smalle straatjes van een wijk in Sint-Idesbald nabij Koksijde. Op een kruispunt botste hij op een andere wagen, die daarbij volledig vernield werd. Toen de politie ter plaatse kwam bleek C. zelf te voet gevlucht te zijn. Hij kon gevat worden en bleek zelfs in zijn recht te zijn: de andere bestuurder had voorrang moeten verlenen. Maar omdat C. dus sowieso niet mocht rijden werd ook hij gedagvaard. Dat leidde nu tot de zware straf.

Ook de man die hem voorrang moest verlenen werd gestraft. Hij kreeg een geldboete van 200 euro, maar volledig met uitstel. “Het klopt dat hij voorrang moest verlenen maar hij werd totaal verrast door die man, die als een misdadiger aan zeer hoge snelheid kwam aangereden”, sprak de advocaat van de tegenpartij. “Zelf reed hij amper 15 kilometer per uur omdat hij weet dat je extra moet opletten in die wijk”.