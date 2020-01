Pairi Daiza onthult eerste beelden van ‘onderwaterkamers’ met zicht op ijsberen, walrussen en pinguïns

Op 21 maart opent Pairi Daiza Resort, Land of the Cold. Dierenliefhebbers die hier vertoeven zullen zich een beetje als ‘zoo-dier’ kunnen voelen, terwijl de tijgers en ijsberen binnenkijken in de luxe slaapkamers.

Met het nieuwe verblijf van 50 kamers wordt de capaciteit voor overnachtingen in de dierentuin verdubbeld. Het gaat om kamers met zicht op ijsberen, walrussen, pinguïns en Siberische tijgers. De kamers die al bestaan hadden zicht op beren, wolven, damherten en zeeleeuwen. Met een bezettingsgraad van 82 procent waren er genoeg redenen voor Pairi Daiza om het aanbod uit te breiden.

Lees verder onder de foto

Foto: Pairi Daiza

Er zullen drie niveaus zijn: onder water met zicht op de ijsberen en walrussen, gelijkvloers oog in oog met de tijgers of van bovenaf met een zicht op het park. En in tegenstelling tot de naam van het verblijf, Land of the Cold is het binnen wel warm genoeg, verzekert Pairi Daiza.

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

De tarieven blijven ongewijzigd. Je kan er een nacht verblijven vanaf 129 euro per persoon (gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen, inclusief toegang tot het park voor twee dagen, ontbijt, gastronomische maaltijd, parking, geschenkje en extra vroege toegang tot het park) of 180 euro per persoon (kamer van 2).