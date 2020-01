Topman van Google brengt bezoekje aan Molenbeek (met cheque van 200.000 euro)

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Sundar Pichai, de grote baas van Google, is op bezoek in Molenbeek. De topmanager is er om een nieuwe schenking van 200.000 euro aan te kondigen aan de digitale codeerschool MolenGeek. Het is de eerste keer dat Pichai een Belgisch project bezoekt.

Twee jaar geleden pompte de internetgigant al eens hetzelfde bedrag in het project. MolenGeek kan met de nieuwe steun zijn bestaande codeerschool uitbreiden. Deelnemers met diverse achtergronden worden erdoor op weg geholpen naar een job. De nieuwe schenking maakt ook de ontwikkeling mogelijk van een nieuwe opleidingsmodule van zes maanden rond artificiële intelligentie en gegevensanalyse.

Sinds zijn oprichting heeft MolenGeek aan 35 start-ups kansen geboden en 195 jonge ondernemers opgeleid. Nu wil het dat aantal fors verhogen en elk jaar 150 ondernemers uit kansarme milieus helpen, klinkt het.

“Het is belangrijk dat we de jongere generaties een manier geven om te investeren in zichzelf”, zegt Ibrahim Ouassari, medeoprichter van MolenGeek. “Nu er meer vaart komt achter het project, zijn we dankbaar dat we opnieuw kunnen rekenen op de daadkracht en kennis waarmee Google zoveel potentiële ondernemers vooruithelpt, die MolenGeek zien als toegangspoort tot de technologiesector en een springplank voor hun toekomstige loopbaan.”