Europees buitenlandvertegenwoordiger Borrell wil militaire missie op Middellandse Zee reanimeren

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, heeft de lidstaten maandag opgeroepen om de militaire missie Sophia in de Middellandse Zee nieuw leven in te blazen. Zo kan de Europese Unie een bijdrage leveren aan de handhaving van het wapenembargo tegen Libië, meent hij.

Sophia is vijf jaar geleden opgericht om illegale migratie op de Middellandse Zee te bekampen en de Libische kustwacht op te leiden, maar de Europese missie, die ook toezicht hield op het wapenembargo, verloor vorig voorjaar veel van haar slagkracht nadat de lidstaten hun oorlogsschepen hadden teruggetrokken.

“Ik denk dat we Sophia moeten doen herleven. We gaan erover praten”, verklaarde Borrell bij zijn aankomst op een vergadering met de buitenlandministers in Brussel.

Italië speelt een sleutelrol. De lidstaten trokken hun schepen immers terug nadat de vorige regering in Rome, met de uiterst rechtse Matteo Salvini als sterke man, weigerde om schepen met geredde migranten nog langer in Italiaanse havens toe te laten. Het mandaat van Sophia loopt tot eind maart.

Met een reanimatie van Sophia zouden de Europeanen een bijdrage kunnen leveren aan een betere controle op het wapenembargo tegen Libië. Dat is één van de zaken waar de buitenlandse mogendheden die betrokken zijn bij het conflict in Libië het zondag op een conferentie in Berlijn eens waren geraakt.

In Libië wedijveren de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Sarraj in Tripoli en de troepen van generaal Khalifa Haftar om de macht. Beide leiders weigerden elkaar in Berlijn te ontmoeten, maar hun buitenlandse geallieerden beloofden in Berlijn wel om zich niet meer te mengen in het conflict en mee naar een vredesoplossing te zoeken.