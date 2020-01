19-jarige Syriër vrijgesproken voor dubbele verkrachting in Gistel

Gistel - Een 19-jarige Syriër is door de Brugse correctionele rechtbank vrijgesproken voor de verkrachting van twee minderjarige vriendinnen in Gistel. Mustafa A. kreeg wel tien maanden gevangenisstraf met uitstel voor aanranding, omdat één van de meisjes te jong was om seks te hebben. Het openbaar ministerie had vijf jaar effectief geëist.

Een 17-jarig meisje nodigde een 15-jarige vriendin en Mustafa A. op zaterdag 27 april uit bij haar thuis in Gistel. In de loop van de nacht zou het jongste slachtoffer tijdens een ommetje anaal verkracht zijn door de beklaagde. Later die nacht zou hij zich in de living van de woning ook nog vergrepen hebben aan het 17-jarig meisje.

De bal ging aan het rollen toen de slachtoffers maandag op school naar de leerlingenbegeleider stapten. Eerder was er aan de telefoon ook al met een vriendin en haar moeder over de feiten gesproken. A. verklaarde echter dat beide meisjes toestemming hadden gegeven voor de seksuele betrekkingen. Na een leugenachtige verklaring bij de polygraaftest gaf hij wel toe dat het 15-jarige meisje tijdens de seks over pijn geklaagd had.

Voor het oudste slachtoffer werd een schadevergoeding van 15.000 euro gevraagd. Volgens haar advocaat heeft het meisje een posttraumatische stressstoornis overgehouden aan de feiten. De burgerlijke partij wees ook op de verwondingen die werden vastgesteld bij de slachtoffers. Hun wanhoop en angst zou ook blijken uit de sms’en die ze na de feiten naar elkaar stuurden.

“Behulpzaam, vriendelijk en respectvol”

De verdediging vroeg met aandrang om de vrijspraak. Meester Johan Platteau stond eerst stil bij het karakter van zijn cliënt, die nog een blanco strafblad heeft. “Hij staat op school bekend als behulpzaam, vriendelijk en respectvol. Ze hebben hem zelfs gedelibereerd terwijl hij al in voorhechtenis zat.” Daar staat volgens de verdediging tegenover dat het 17-jarige slachtoffer met psychische problemen kampte.

Die bewuste avond had Mustafa A. naar eigen zeggen geen zin in een feestje, maar drong het meisje aan. “En het is plezant. Ze drinken, ze dansen, ze leren hem de schlager ‘Heb je even voor mij’. Maar ze beginnen hem ook te kietelen.” De beklaagde voelde zich aangetrokken tot het jongste meisje en tongzoende op weg naar de nachtwinkel met haar. Met een smoesje gingen ze even later weer naar buiten.

Verkrachting?

Vanaf dat moment lopen de verklaringen uiteen. Het slachtoffer verklaarde dat ze hardhandig in de struiken werd geduwd en verkracht werd. A. beweert echter dat het slachtoffer zelf anale seks voorstelde, omdat ze haar maandstonden had. Meester Platteau benadrukte dat op de kleren van het meisje geen sporen van de struik werden ontdekt. Bovendien heeft niemand uit de omliggende huizen iets gehoord of gezien.

De beklaagde en het slachtoffer keerden samen terug naar de woning van hun vriendin. In de slaapkamer zou het 15-jarige meisje al verteld hebben over de verkrachting. Haar oudere vriendin ging toch terug naar beneden, waar ze naar eigen zeggen zelf ook misbruikt werd. Ook bij die verklaring plaatste de verdediging grote vraagtekens. “Je gaat toch niet gezellig onder een dekentje met een verkrachter naar een horrofilm liggen kijken? Ze begon hem seksueel op te winden en hij heeft ook met haar gevreeën.”

“Ik was te lief voor haar”

In zijn laatste woord vertelde Mustafa A. dat hij een soort steun en toeverlaat was voor het 17-jarige meisje. “Ik was er altijd voor haar, maar ik was te lief voor haar. Ze hebben me bijna gedwongen om seks te doen, we waren gewoon vrienden. Ik heb spijt dat ik die avond gegaan ben.”

De rechtbank oordeelde dat de verkrachtingen niet bewezen zijn. Voor aanranding van de eerbaarheid werd de beklaagde wel veroordeeld tot tien maanden celstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief is. Eén van de meisjes was immers nog te jong om toestemming voor seks te kunnen geven. “Ik ga nooit nog met een minderjarige omgaan, nooit meer in mijn leven”, zei een zichtbaar opgeluchte A. na de uitspraak. In principe mag hij maandagnamiddag de gevangenis verlaten.