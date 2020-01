Jihadisten vallen humanitair centrum van VN aan in Nigeria

Jihadisten hebben zaterdag een aanval uitgevoerd tegen een humanitair hulpcentrum van de Verenigde Naties, in het noordoosten van Nigeria, vlakbij de grens met Kameroen. Dat melden veiligheidsbronnen en de VN zelf.

De aanvallers kwamen met vrachtwagens aangereden in Ngala, gewapend met zware vuurwapens. Ze staken gebouwen in brand nadat ze die eerst geplunderd hadden. Het gaat volgens de VN om een “extreem zware aanval”.

De regio is ten prooi aan de jihadisten van Boko Haram en ISWAP, de West-Afrikaanse tak van Islamitische Staat. Jihadi’s hebben in 10 jaar meer dan 36.000 personen om het leven gebracht in Nigeria, blijkt uit de jongste cijfers van de VN. Ook jaagden ze 2 miljoen burgers op de vlucht, wat voor een humanitaire crisis zorgde in de regio. Buurlanden Niger, Tsjaad en Kameroen worden eveneens geteisterd door de jihadi’s.