E314 nabij hersteld zinkgat in Herent terug open voor verkeer

Herent - De E314, net voorbij de oprit Herent in de richting van Lummen, is maandagmorgen opnieuw volledig opengesteld voor het verkeer. Sinds vorige week maandagavond een verzakking werd vastgesteld onder het wegdek van de weefstrook was op deze locatie slechts één rijstrook beschikbaar. Dat gaf vooral in de avondspits aanleiding tot zware filevorming.

Oorzaak van het zinkgat was een defect aan de collector van Aquafin op deze plaats waardoor er water wegsijpelde en de ondergrond deels wegspoelde. “De tot nu toe uitgevoerde werken zijn maar tijdelijk. De werken voor de definitieve herstelling zullen vanaf nu ‘s nachts worden uitgevoerd tussen 21 uur en 6 uur ‘s morgens. Dan zal er op de E314 op deze locatie opnieuw slechts één rijstrook beschikbaar zijn”, aldus Carla Cox, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Aquafin zal de komende dagen ook inspecties uitvoeren in deze omgeving. Als er nog meer defecten worden vastgesteld zullen ook die onmiddellijk worden hersteld. Hiertoe zet de aannemer een mobiele werf in die zich verplaatst naargelang de locatie van de inspecties en de werken. “Er is hiervoor een termijn van maximum vier weken voorzien. Ze zullen ten laatste tegen 14 februari worden afgerond”, aldus Cox.