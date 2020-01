Nieuw record voor hoge luchtdruk opgetekend in Ukkel

Maandag om 11 uur is in Ukkel met 1048,3 hectopascal (hPa) een nieuw absoluut record voor de luchtdruk in Ukkel gemeten. Het vorig record van 1048,0 hPa dateert van 27 januari 1932. Deze records worden sinds 1901 beschouwd, meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter.

Die waarde, herleid naar zeeniveau, kan de komende uren nog wat stijgen. “Meer dan een cijferrecord is het niet. We voelen er niets van of ondervinden er - in tegenstelling tot neerslag of temperatuur - geen bijzondere gevolgen van, buiten droog en rustig weer. Zeer hoge luchtdruk is eerder iets voor de winterperiode. Luchtdruk is een maat voor het gewicht van de luchtkolom boven ons. Hoe hoger je gaat, hoe lager de luchtdruk. De waarden worden herleid naar zeeniveau”, licht Dehenauw toe.

De meeste mensen merken dus niets van hoge luchtdruk. Tenzij je een pannetje water op het vuur zet. Water kookt bij een luchtdruk van 1.048 hPa namelijk pas bij 101 graden Celsius, aldus de Nederlandse site Weerplaza. Normaal is dit 100 graden.