Vermist 14-jarig meisje teruggevonden na verschillende meldingen aan de kust

De Panne / Koksijde / Nieuwpoort - Vier dagen na haar verdwijning is een 14-jarig meisje uit Namen gezond en wel teruggevonden. Dat gebeurde maandagochtend om 9.45 uur op de Zeedijk in Bay-Dunes, enkele kilometers over de grens met De Panne.

Afgelopen weekend was het meisje al meermaals gezien in de Westkust. Ze ging vrijdag een spaghetti eten in Nieuwpoort en werd tot tweemaal toe opgemerkt in vakantieparken in Oostduinkerke, waar ze naar het toilet ging. Aan de kust verplaatste het meisje zich met de kusttram, maar hoe ze daar geraakt is vanuit Namen, is niet duidelijk.

Dankzij de samenwerking tussen de politiezone Westkust en de gendarmerie in het Noord-Franse Ghyvelde werd het meisje uiteindelijk teruggevonden. “De gendarmerie van Ghyvelde trof haar deze voormiddag om 9.45 uur aan op de Zeedijk van Bray-Dunes na een zoektocht die de hele nacht en ochtend duurde”, zegt Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust.

De ouders van het meisje kwamen haar intussen ophalen in het centraal politiehuis in Koksijde. “De ultieme tip die naar haar leidde kwam binnen nadat ze gisterenavond een eetzaak in Bray-Dunes binnenstapte en onmiddellijk terug verliet. Een alerte man uit Koksijde zat daar toevallig te eten en verwittigde na het zien van het opsporingsbericht de politie.”