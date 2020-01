Nederlandse hoofdverdachte van moord op Belgische loodgieter blijft zwijgen voor rechtbank

Lint / Zoersel - De Nederlander Nicky S. (30) verscheen maandag voor de rechtbank in Breda voor de moord op Johan Van der Heyden (56) uit Lint. De hoofdverdachte in de zaak van de verdwenen loodgieter beriep zich volledig op zijn zwijgrecht, ondanks eerdere gedetailleerde verklaringen van andere verdachten. Dat meldt de Nederlandse krant BN DeStem.

Maandag werd in Breda een inleidende zitting gehouden in de zaak tegen drie verdachten die te maken zouden hebben met de verdwijning van loodgieter Johan van der Heyden (56) uit Lint. Hij verdween op 2 juni vorig jaar na een afspraak met Wanda V.R. (40), een ex-prostituee uit Zoersel. Vermoedelijk werd hij in zijn eigen bestelwagen ontvoerd naar een woonwagenpark in het Nederlandse Steenbergen.

LEES OOK.Zonen van verdachte leggen gedetailleerde getuigenis af over vermiste loodgieter Johan: “Lichaam in stukken gesneden en verbrand”

Daar werd Van der Heyden wellicht vermoord door de nieuwe vriend van Wanda, Nicky S. (30). Hij zou in het woonwagenpark het lichaam van Johan in stukken gesneden hebben en op een kampvuur verbrand hebben. De twee minderjarige zonen van Wanda legden daarover in december al gedetailleerde verklaringen af. Ook de 19-jarige dochter van de ex van S. zou in december gelijkaardige verklaringen afgelegd hebben.

Menselijke resten

Op de openbare zitting verklaarde de officier van het Openbaar Ministerie dat het bloed van Johan Van der Heyden is aangetroffen in een loods op het woonwagenpark. Er werden in de riolering ook menselijke resten gevonden die mogelijk afkomstig zijn van Van der Heyden, al kon dat niet met zekerheid verteld worden.

Nicky S. verscheen maandag op de openbare zitting in Breda, maar beriep zich ondanks de belastende verklaringen volledig op zijn zwijgrecht. Toen de zitting gesloten werd, zwaaide S. volgens BN DeStem al lachend naar zijn moeder, die op de publieke tribune achter de nabestaanden van Johan zat. De Zoerselse Wanda V.R. verscheen nog niet voor de rechtbank. In april wordt de zaak verdergezet.