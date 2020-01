EU reserveert bijna één miljard euro voor humanitaire hulp

De Europese Commissie voorziet dit jaar een budget van zo’n 900 miljoen euro voor wereldwijde humanitaire hulp. Dat heeft de Commissie maandag bekendgemaakt. Bijna de helft van het geld is bestemd voor Afrika.

Voor Afrika is in het humanitaire budget 400 miljoen euro gereserveerd. De Europese hulp moet er onder meer ten goede komen aan de slachtoffers van het geweld in de Democratische Republiek Congo, van de voedselcrisis in de Sahel en aan mensen die op de vlucht zijn voor conflicten in landen als Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Voor het Midden-Oosten is een enveloppe van 345 miljoen euro gereserveerd. Er is uiteraard geld bestemd voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië en de opvang van vluchtelingen in de buurlanden, maar ook voor de kritieke humanitaire situatie in Jemen. Voor Latijns-Amerika en Azië is 111 miljoen euro voorzien.

Conflicten

Conflicten blijven de voornaamste oorzaak van honger en vluchtelingenstromen, maar bevoegd eurocommissaris Janez Lenarcic wijst ook op de toenemende gevolgen van klimaatverandering voor de humanitaire hulpverlening. Daarom moet het Europese geld risicolanden ook helpen om zich beter voor te bereiden op de gevolgen van overstromingen, bosbranden of zware stormen.

De Europese Unie is de belangrijkste humanitaire donor ter wereld. De hulpverlening op het terrein realiseert ze via samenwerking met partnerorganisaties, zoals de VN-agentschappen en het Rode Kruis.