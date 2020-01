Jongeman (19) vrijgesproken voor verkrachting van twee tienermeisjes

Gistel - Een 19-jarige Syriër is in de Brugse strafrechtbank vrijgesproken voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in Gistel. De jongeman heeft altijd volgehouden dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Omdat een van de meisjes jonger was dan zestien kreeg Mustafa A. wel tien maanden celstraf met uitstel wegens aanranding op de eerbaarheid.

Op zaterdagavond 27 april vorig jaar nodigde een zeventienjarig meisje haar vijftienjarige vriendin en beklaagde Mustafa A. (19) uit voor een feestje bij haar thuis in Gistel. In de loop van de nacht gingen A. en het jongste meisje om drank naar de nachtwinkel. Tijdens die wandeling zou A. het meisje verkracht hebben. Later die nacht zou A. ook het zeventienjarige meisje verkracht hebben op een matras in de woonkamer. ‘s Maandags stapten de meisjes op school naar de leerlingenbegeleider waarna A. werd opgepakt. De jongeman verklaarde dat alles met wederzijdse toestemming gebeurde. Na een test met de leugendetector gaf hij wel toe dat het jongste meisje tijdens de seks over pijn geklaagd had.

Het openbaar ministerie vroeg tijdens het proces vijf jaar cel voor A. maar Johan Platteau, de advocaat van A., drong aan op de vrijspraak. Volgens hem gebeurde alles met wederzijdse toestemming. “Tijdens hun trip naar de nachtwinkel waren mijn cliënt en het jongste meisje beginnen tongzoenen”, pleitte Johan Platteau, de advocaat van A. “Ze hadden seks in de struiken, maar van dwang was geen sprake. Het meisje stelde zelfs anale seks voor, omdat ze ongesteld was. Ze keerden daarna arm in arm terug naar de woning. Haar kledij was ongeschonden.” Vlak voor ze ging slapen zou het jongste meisje aan het oudste hebben toevertrouwd dat ze verkracht werd. Volgens Platteau was dit ongeloofwaardig. “Als dat waar was zou het oudste meisje achteraf toch nooit meer naar een film hebben liggen kijken met mijn cliënt? Maar dat deed ze dus wel. Op een matras en onder een deken dan nog. Ze heeft hem verleid en ze hadden seks. Er is geen enkel bewijs voor verkrachting.”

Volgens meester Platteau waren de verklaringen van de meisjes niet altijd consistent. Daarnaast wees hij op het blanco strafblad van zijn cliënt. “Hij geniet ook een uitstekende reputatie op school. Hij werd zelfs gedelibereerd terwijl hij al in voorhechtenis zat. Niemand kon geloven dat hij zoiets zou kunnen doen.” De rechter oordeelde maandag dat er inderdaad geen bewijs is voor verkrachting. Hij veroordeelde A. wel tot tien maanden celstraf met uitstel omdat een van de meisjes jonger was dan zestien en wettelijk gezien dus nog te jong was om toestemming te geven voor seks. A. zat sinds zijn arrestatie in voorhechtenis. Toen hij van de rechter te horen kreeg dat hij de cel ging mogen verlaten slaakte de jongeman een zucht van opluchting. “Nooit ga ik nog met minderjarige meisjes om”, riep hij.