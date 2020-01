Twee doden na doortocht van storm Gloria in Spanje

De regio rond de kuststad Valencia en de Balearen werd zondag getroffen door de doortocht van storm Gloria. Over het hele oosten van Spanje hebben sneeuw, hevige windvlagen en stormen voor stroomstoringen, treinvertragingen, geblokkeerde wegen en recordgolven gezorgd. Er vielen twee doden.

De meteorologen van nationale weerdienst Aemet waarschuwden voor windvlagen tot 130 kilometer per uur in delen van het land.

In het dorpje Gandia bij Valencia is een 54-jarige dakloze man in de nacht van zondag op maandag doodgevroren, zo meldden de Spaanse media. In Noord-Spanje was zondag al een man gestorven toen hij sneeuwkettingen probeerde te monteren en werd aangereden door een busje, nadat de chauffeur de controle was verloren op een besneeuwde weg.

Golven van 8 meter

Op de kust van het Baleaarse eiland Dragonera werden golven van bijna 8 meter gemeten, een record volgens Aemet. Op het grootste Baleaarse eiland, Mallorca viel er op sommige plaatsen ongeveer 200 liter regen per vierkante meter op een dag.

Vanwege de storm moesten bovendien vele wegen en havens tijdelijk worden afgesloten. In Alicante zaten ook nog eens 20.000 mensen tijdelijk zonder elektriciteit en in tientallen dorpjes in de omgeving van Valencia moesten scholen gesloten blijven.

Foto: EPA-EFE