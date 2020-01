Duivenmelker eist ruim 700.000 euro schadevergoeding voor diefstal van topduiven

Ranst - Een duivenmelker uit Ranst eist 701.500 euro schadevergoeding van drie Roemenen die in Antwerpen terecht staan voor de diefstal van 57 sportduiven, waaronder enkele echte prijsbeesten. Het openbaar ministerie vorderde voor het trio twee jaar cel. De beklaagden ontkennen dat zij achter de diefstal zaten en vragen de vrijspraak.

Toen Frans Bungeneers op 14 november 2016 naar zijn duiventil ging, moest hij tot zijn ontzetting vaststellen dat de helft van zijn duiven gestolen was. Ook topduif ‘Iron Lady Ellie’, met een waarde van 200.000 euro, was verdwenen. De diefstal zorgde voor veel ophef in het milieu van de duivensport. Bungeneers en ook de politie ontvingen verschillende tips over de daders, die in Roemenië gezocht moesten worden. De namen van de beklaagden kwamen telkens terug.

Tijdens een huiszoeking bij Vasile P. (47) werd een duif gevonden die in 2012 gestolen werd in Lokeren. Petru-Ionel C. (30) had vijf duiven die in 2016 - tien dagen voor de inbraak bij Bungeneers - gestolen waren in Nederland. Een getuige verklaarde bovendien dat hij ook twee duiven van Bungeneers bij hem gezien had. Petru-Ionel C. zou ze van Vasile O. gekocht hebben, die bekend staat als iemand die gestolen duiven te koop aanbiedt.

Getapte gesprekken

De drie Roemenen, die elkaar kennen van een duivenvereniging, ontkennen iedere betrokkenheid bij de diefstal, maar volgens de procureur blijkt uit afgeluisterde telefoongesprekken iets anders. “De diefstal bij Bungeneers werd frequent besproken. Ze waren ook ongerust over de huiszoekingen.” Zo kreeg Vasile P. in een van de getapte gesprekken de vraag of hij “ze op tijd verhuisd had”, waarop hij bevestigend antwoordde.

Vasile P. verklaarde dat hij het toen waarschijnlijk over zijn eigen duiven had. Hij en Petru-Ionel C. beweerden ook niet te weten dat een aantal van hun duiven gestolen waren. Vasile O. ontkende dat hij ooit een duif gestolen had.

De duiven van Bungeneers werden nooit teruggevonden. De dieren waren ook niet verzekerd. “Verzekeringsmaatschappijen vinden dat een te groot risico. De duiven kunnen de weg kwijt raken of tegen een hoogspanningskabel vliegen”, legde zijn advocate uit. Hij vordert daarom 701.500 euro schadevergoeding van de beklaagden.

Vonnis op 3 februari.