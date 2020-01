Manchester United-doelman Romero komt met schrik vrij bij crash met Lamborghini

Sergio Romero, reservedoelman bij Manchester United, heeft zijn Lamborghini in de vernieling gereden. De Argentijnse international is ongedeerd. Er waren geen andere weggebruikers bij betrokken, zo melden verschillende Engelse media.

Op de sociale netwerken circuleren beelden van een beschadigde witte Lamborghini, geklemd onder een vangrail, vlakbij het trainingscentrum van de Red Devils. Aan Manchester Evening News bevestigde Romero’s club dat het om de wagen van de Argentijn gaat. Volgens Sky Sports heeft de doelman maandagmorgen gewoon meegetraind.

De 32-jarige Romero is de doublure van David de Gea in doel bij ManU. Dit seizoen speelde hij negen wedstrijden in de Europa League en de nationale bekertoernooien. Manchester United neemt het in de 16e finales van de Europa League op tegen Club Brugge.

Foto: Photo News