Lokeren reageert op ‘pessimistische uitlatingen’ van ex-voorzitter Roger Lambrecht: “Er is geen sprake van welke fusie dan ook”

Sporting Lokeren heeft na enkele intense onderhandelingen een belangrijke sponsordeal van 4 jaar afgesloten. Op die manier wil de club opnieuw wat extra ademruimte creëren na een financieel moeilijke periode. De club uit het Waasland reageerde verder ook op de negatieve berichtgeving in de media. “Wij betreuren de pessimistische uitlatingen van de ere-voorzitter, die blijkbaar alle hoop al heeft opgegeven”, laat voorzitter De Vries weten.

LEES OOK. Ex-voorzitter Roger Lambrecht: “Het is voorbij voor Sporting Lokeren, het is gedaan”

In een persbericht geeft Lokeren meer informatie omtrent de nieuwe sponsordeal. “De voorbije weken waren zeer zwaar: niet alleen op sportief vlak, maar ook de hele sfeer rond de club hakte er fors in. Wij wisten evenwel waar we – al maanden – mee bezig waren maar konden uiteraard niet communiceren zolang niet alles rond was. Vandaag en morgen worden de laatste punten en komma’s aan de belangrijke sponsorovereenkomst aangebracht”, klinkt het.

Ook op langere termijn wil de club uit 1B zich verzekeren van een gezonde financiële situatie. “De samenwerking zal in eerste instantie een zeer waardevolle sponsordeal van 4 jaar zijn, maar een verdere structurele samenwerking met deze partner binnen Sporting Lokeren is het objectief. We zijn enorm blij dat we hiermee Sporting Lokeren financieel volledig gezond maken en alle zuurstof geven om een mooie toekomst verder uit te bouwen.”Om welke sponsor het exact gaat is voorlopig niet geweten.

Nu deze deal rond is, heeft voorzitter Louis de Vries meteen een nieuwe prioriteit voor ogen. “We willen het transferverbod zo snel mogelijk laten opheffen, zodat we ons ook op sportief verder kunnen versterken.”

Foto: BELGA

Geen fusie

Verder heeft Lokeren ook een reactie in huis op de verschillende “pessimistische uitlatingen” in de media. “Uit verschillende hoeken werd de voorbije tijd gepoogd de club te destabiliseren, o.a. door tendensieuze berichtgeving drie uur voor de recente belangrijke uitwedstrijd in Lommel van afgelopen vrijdag. Wij betreuren ondertussen ook de pessimistische uitlatingen van de ere-voorzitter, die blijkbaar alle hoop al heeft opgegeven, en dit ook in een TV-interview verkondigt.”

“Wij zijn ervan overtuigd dat mede door de ingrijpende maatregelen van de komende dagen Lokeren op korte termijn alle kansen krijgt op sportieve redding, en op termijn de uitbouw van een ambitieuze club gerealiseerd wordt. Bovendien wijst de clubleiding erop dat er in deze constellatie geen sprake is van welke fusie dan ook.”

Het slotwoord is gericht aan de Lokeren-supporters. ”De échte supporters zijn achter deze club blijven staan en verdienen wat nu gebeurt. En we vragen hen ook als één blok deze fantastische club te blijven steunen.”