Belg (34) met meerdere misdrijven op kerfstok opgepakt door Spaanse politie na razendsnelle achtervolging

Een 34-jarige Belg is zondag opgepakt door de Spaanse politie na een achtervolging aan hoge snelheid met zijn Aston Martin. Dat melden Spaanse media. De man zou meerdere strafbare feiten op zijn kerfstok hebben.

De speurders voerden al geruime tijd een onderzoek naar de 34-jarige Belg. Hij zou meerdere misdrijven gepleegd hebben in de regio O Salnes, waaronder gevallen van fraude. Hij verliet ook meermaals hotels en restaurants zonder te betalen en verdween dan spoorloos. Vorig jaar deed hij nog een testrit met een tweedehands Mercedes uit een Nederlandse garage, maar reed ermee naar Spanje en veranderde daar de nummerplaten. Hij liep er uiteindelijk tegen de lamp.

Om hem ditmaal te pakken te krijgen, had de politie zich opgesteld aan zijn woning in Sanxenxo. Toen de Belg - die volgens Spaanse media ook de Spaanse nationaliteit heeft - in een razendsnelle Aston Martin arriveerde, snelde hij ervandoor. Daarop ontstond een achtervolging aan hoge snelheid. Die eindigde toen de man tegen een politiewagen knalde.

Hij zit momenteel in de gevangenis in Sanxenxo. Daar zit hij zeker nog tot dinsdag, wanneer hij voor de rechter zal verschijnen voor diefstal, fraude, belaging van de politie en onveilig rijgedrag waardoor hij andere gebruikers van de openbare weg in gevaar bracht.