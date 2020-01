SJOTCAST. “Cliché-interviews zijn het hatelijkst. Doe mij dan maar Vormer.” Anderlecht-doelman Frank Boeckx is onze gast in aflevering 21!

Frank Boeckx, nog steeds doelman van Anderlecht, is onze gast in de eerste aflevering van de Sjotcast na de winterstop. Foto: Geert Van de Velde

De winterstop is voorbij dus is ook Sjotcast weer terug. In deze Podcast van Het Nieuwsblad nemen chef Gert Gysen, voetbalredacteur Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. In aflevering 21 geniet Guillaume van Anderlecht, maakt Lars zich tegen wil en dank op voor een tripje naar de Freethiel en vertelt gast Frank Boeckx - verkleed als Kerstman - het verhaal van Anthony Vanden Borre in de loges tijdens Anderlecht - Club Brugge.

Sjotcast: elke maandag om 16u

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het tweede seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16u.

Frank Boeckx: “Koken brengt me tot rust. Mijn beste gerecht? Ossobuco.” Foto: Geert Van de Velde

