Club Brugge hoeft Rashford en Pogba niet te vrezen in Europa League match tegen Manchester United

Marcus Rashford (22) zal niet mee afreizen met Manchester United naar Jan Breydel voor de heenwedstrijd in de 1/16de finales van de Europa League. De spits, die dit seizoen al goed was voor 19 goals, ondervindt nog te veel hinder van de rugblessure die hij opliep in de bekerwedstrijd tegen Wolverhampton. Ook een zwevend botje in de enkel moet nog operatief verwijderd worden bij het goudhaantje van United.