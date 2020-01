Vier kinderen van Antwerpse ISIS-weduwes op weg naar België

Op de luchthaven van Zaventem arriveren maandagmiddag opnieuw vier kinderen van Belgische Syriëstrijders. Het gaat om twee jongens van vijf jaar, een jongen van zeven jaar en een jongen van acht jaar. Hun Antwerpse moeders blijven voorlopig met nog twee andere kinderen opgesloten in de Turkse gevangenis.

Het gaat om de oudste kinderen van de Antwerpse bekeerlinge Tatiana Wielandt (27) en haar schoonzus Bouchra Abouallal (26) uit Merksem. De vier kinderen, die allemaal in België geboren zijn maar door hun moeders naar Syrië meegenomen werden, komen onder het gezag van de Antwerpse jeugdrechter.

Ze zullen eerst opgevangen worden in een Antwerps ziekenhuis, waar ze onderzocht zullen worden. Naar verluidt zijn de kinderen in goede gezondheid.

“De kinderen verbleven al geruime tijd in een Turkse jeugdinstelling en hebben via de Belgische ambassade de nodige reisdocumenten gekregen voor de terugvlucht naar België”, zegt het Antwerpse parket. “De terugkeer van de kinderen is goed voorbereid in samenwerking met het federaal parket, de federale gerechtelijke politie Antwerpen, en de Antwerpse lokale politie.”

Wielandt verblijft samen met haar derde zoon (3) in een Turkse gevangenis, net zoals Abouallal en haar dochter (1).

Tatiana Wielandt Foto: REUTERS

De twee vrouwen zijn in 2013 naar Syrië vertrokken, waar ze zich samen met hun echtgenoten aansloten bij Islamitische Staat. Na de dood van hun mannen, zijn de beide vrouwen hertrouwd met een andere ISIS-strijder. Ook die mannen zouden gedood zijn. Sinds 2017 verbleven ze met hun kinderen in een Koerdisch kamp in het noorden van Syrië. De vrouwen zijn allebei in België veroordeeld tot vijf jaar cel wegens terrorisme.

Drie keer hebben ze de afgelopen jaren een kort geding ingespannen tegen de Belgische Staat, om te eisen dat ze samen met hun kinderen opgehaald zouden worden in Syrië. Uiteindelijk konden ze in oktober zelf uit het kamp ontkomen, en de grens met Turkije oversteken. Daar gaven ze zich over aan de Turkse autoriteiten. Turkije levert de kinderen nu uit.

Nu al 12 kinderen terug

Dit zijn niet de eerste kinderen van ISIS-strijders die naar België terugkeren. In februari 2019 werden de twee dochters van de Limburgse Syriëstrijdster vanuit Turkije naar België overgevlogen. De kinderen verblijven sindsdien bij hun grootmoeder. De vrouw zit in een Turkse cel.

In juni 2019 werden opnieuw zes weeskinderen naar België teruggehaald. In totaal zijn er straks dus al 12 kinderen terug.

Bouchra Abouallal (links) en Tatiana Wielandt (rechts) Foto: VRT

In totaal zouden meer dan 50 kinderen door hun Belgische ouders in Syrië zitten.

Nog 10 kinderen?

Binnenkort komen er misschien nog 10 kinderen terug. De Brusselse rechtbank besliste eind vorig jaar dat België moet helpen om de kinderen van vier Antwerpse Syriëstrijders vanuit de Koerdische vluchtelingenkampen terug te halen, en gaf de Belgische Staat daarvoor zes weken de tijd.

Als België binnen die periode de kinderen geen hulp biedt, moet ons land een dwangsom betalen van 5.000 euro pér kind, pér dag.