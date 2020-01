Prinses Astrid huldigt in Nepal tbc-centrum van Damiaanactie in

Prinses Astrid heeft maandagnamiddag in Nepal onder grote publieke belangstelling een tbc-centrum ingehuldigd. Honderden mensen uit de omgeving kwamen naar dit evenement kijken in een ruraal gebied in het westen van Nepal. De prinses is momenteel met Damiaanactie op humanitaire missie in het land.

Prinses Astrid is erevoorzitter van Damiaanactie en dit sinds 2010 toen ze de fakkel overnam van koningin Fabiola. Nadat ze in 2011 een eerste humanitaire missie ondernam naar India, is het nu haar tweede reis met de ngo.

Op de tweede dag van de missie bezocht de prinses een ziekenhuis in het westen van Nepal. Ze landde er samen met haar gevolg, waaronder haar man prins Lorenz, na een binnenlandse vlucht van een uur. Die vlucht landde rond 12u30 plaatselijke tijd, dit was drie en een half uur later dan gepland. Het vliegtuig moest zijn vertrek uit Kathmandu urenlang uitstellen wegens de mist in de aankomstplaats, de luchthaven van Dhangadi.

Veel armoede

In Nepal leeft bijna 30 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Het is een land met veel afgelegen moeilijk bereikbare gebieden, een soms problematische toegang tot gezondheidszorg en een ontwikkelingsachterstand. Dit alles werkt de verspreiding van tuberculose en lepra in de hand. Damiaanactie is nog maar drie jaar in het Aziatische land actief. Op twee jaar tijd is het ziekenhuis in Kailali gebouwd. De prinses liet zich in het ziekenhuis inlichten en nam de tijd om tuberculosepatiënten te ontmoeten.

De humanitaire missie met Damiaanctie van prinses Astrid gaat niet onopgemerkt voorbij. In een Nepalese krant is haar komst voorpaginanieuws. De Nepalese overheid ontvangt de zus van koning Filip op het hoogste niveau. Zo is er dinsdag in Kathmandu een ontmoeting met de presidente gepland. Tijdens de trip naar het westen reisde Bhanu Bhakta Dhakal mee. Hij is minister van Gezondheid. Trilochan Bhatta, de chief minister van de westelijke provincie Sudurpashchim Pradesh (er zijn zeven provincies in Nepal) wuifde de prinses uit bij vertrek aan de lokale luchthaven.

Veiligheidsdiensten op scherp

Overal waar de prinses komt, volgen cameraploegen, fotografen en journalisten haar. De veiligheidsdiensten staan op scherp. Er werd door de Nepalese autoriteiten een honderdtal veiligheidsmensen ingezet, zowel op de route van de luchthaven naar het tuberculosecentrum als bij het centrum zelf, waar zelfs politiemensen op het dak stonden om alles in de gaten te houden. Een deel van de bevolking probeert een glimp op te vangen van de prinses. In het tuberculosecentrum kwam er naar schatting een vijfhonderdtal mensen uit de omgeving naar de inhuldiging kijken. Prinses Astrid en haar echtgenoot prins Lorenz kregen een warm ontvangst met dans en gezang.

Foto: BELGA_HANDOUT