Campagne gestart om gruwelijk ondervoede leeuwen in dierenpark te redden: “Ze zijn ernstig ziek”

Op sociale media is een campagne gestart om vijf ernstig ondervoede leeuwen in een Soedanees dierenpark te redden. “Help hen voor het te laat is”, klinkt het bij de initiatiefnemers. Een van de leeuwen is intussen overleden.

De vijf leeuwen zitten in kooien in het Al-Qureshipark in de Soedanese hoofdstad Khartoum. Al wekenlang krijgen ze onvoldoende eten en geneesmiddelen, waardoor ze ernstig ondervoed en in erg slechte gezondheid zijn.

Foto: Ashraf Shazly

“Ik was geschokt toen ik die leeuwen in het park zag”, schrijft Osman Salih, de initiatiefnemer die onder de hashtag #sudananimalrescue om hulp smeekt, op Facebook. “Hun beenderen zijn zichtbaar door hun huid. Ik moedig mensen en organisaties aan om hen te helpen.”

Niet genoeg voedsel

De foto’s van de ondervoede leeuwen werden al vele duizenden keren gedeeld. De directie van het park en het verplegend personeel zeggen in een reactie aan AFP dat de toestand van de leeuwen de voorbije weken inderdaad fel achteruitgegaan is. Sommigen van hen zijn al twee derde van hun lichaamsgewicht kwijt.

“Er is niet altijd voedsel voor hen, dus proberen we dat van ons eigen geld te kopen om ze alsnog een beetje eten te kunnen geven”, zegt Essamelddine Hajjar, een van de bazen van het dierenpark.

Verrot vlees

Het park is eigendom van de stad Khartoum, maar rekent op donaties van privépersonen omdat de economische crisis in het land erg hard toegeslagen heeft. Zondag kwamen tal van activisten, vrijwilligers en journalisten aan het dierenpark bijeen om de toestand aan te klagen. Zij protesteren ook tegen de toestand waarin het park verkeert, want er liggen bijvoorbeeld stukken verrot vlees vol vliegen tussen de kooien.

“De leeuwen lijden aan ernstige ziektes”, zeggen verzorgers van het park aan AFP. “Ze zijn ziek en ondervoed. Er moet ingegrepen worden.” Een van de dieren is maandag overleden, en het vermoeden van experts is dat het niet lang zal duren voor ook de andere dieren omkomen tenzij er grote veranderingen komen.