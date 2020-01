Gezocht: oude gsm’s en laptops voor dakloze Gentenaars

Gent - De straathoekwerkers en buurtstewards van de Stad zijn op zoek naar gsm’s, tablets en laptops voor dakloze en andere kwetsbare Gentenaars. “Zonder dergelijke toestellen worden ze volledig uit de maatschappij buitengesloten.”

Het begon allemaal bij een hulpkreet van één dakloze Gentenaar. “Ze was op zoek naar werk en kreeg veel e-mails van de VDAB, maar kon die niet op tijd controleren omdat ze geen smartphone had”, zegt Kaat Hermans van de dienst Outreachend Werken. “Daarom zijn we gsm’s en laptops beginnen inzamelen voor cliënten die het nodig hebben.”

Het project ‘streetuse’ was geboren. Inmiddels werden al 13 toestellen ingezameld die gratis worden weggegeven aan kwetsbare mensen die op straat of in slechte woonomstandigheden leven. En dat mogen er volgens de hulpverleners nog meer zijn. “De impact van multimedia vandaag is enorm”, zegt Hermans. “Wie een bed wil regelen in de nachtopvang, heeft daarvoor een telefoon nodig. Facebook is voor veel mensen op straat de enige vorm van contact met hun kinderen.”

Smartschool

De toestellen worden enkel uitgedeeld aan mensen die de buurtwerkers kennen. De laptops gaan meestal naar kwetsbare kinderen. “Zij krijgen tegenwoordig heel veel berichten via Smartschool (een digitaal platform waarmee scholen met leerlingen kunnen communiceren nvdr.). Vervelend als je thuis geen laptop hebt. Op school mogen de kinderen meestal wel gebruikmaken van de computers ter plaatse, maar dan moeten ze daar hun pauze voor opgeven. Dat is zonde, zeker omdat ze al vaak worden benadeeld.”

Via het OCMW kunnen kwetsbare Gentenaars ook een ‘refurbished’ laptop kopen voor 200 euro. Dat is een tweedehands toestel dat volledig in orde is gezet. Wifi vinden ze meestal op openbare plekken zoals de bibliotheek of in één van de handelszaken die aangesloten zijn bij Enchanté, de vzw die handelaars warm maakt om hun deuren open te stellen voor daklozen.

INFO

Oude gsm’s of laptops te geef? Breng ze binnen bij de dienst Outreachend Werken, Abeelstraat 19 tussen 9 uur en 12 uur, of mail naar streetusegent@gmail.com