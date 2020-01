Ritje van 7 kilometer van Vorst naar Schaarbeek met Uber kost man 102,29 euro: “Die chauffeur dacht dat ik gedronken had”

Brussel - Een bestuurder van taxibedrijf Uber heeft op oudejaarsnacht een lepe truc uitgehaald bij een klant die van Vorst naar Schaarbeek wilde rijden. Voor dat ritje van amper 7 kilometer rekende hij 102,29 euro aan. Uber heeft het grootste deel daarvan intussen terugbetaald, meldt La capitale.

Die bewuste nacht bestelde de man rond 3 uur ’s ochtends een rit naar huis bij taxidienst Uber. Van de Steenbeukstraat in Vorst moest hij naar de Rassonstraat in Schaarbeek, en hij wist dat het hem iets meer zou kosten dan anders. Op oudejaarsnacht gold een tariefverhoging van Uber, waardoor de standaardprijs automatisch vermenigvuldigd werd met 2,4. Daar stelde de chauffeur de Brusselaar van op de hoogte voor hij instapte.

De man stapte in. “Waarschijnlijk dacht die chauffeur dat ik te veel gedronken had of een toerist was. Ik had in ieder geval snel door dat er iets niet klopte”, zegt hij in La capitale. “De bestuurder sloeg straten in die ik nooit zou nemen. Ik dacht even dat hij misschien een kortere weg kende, maar na vijf minuten kwamen we op de ring en had ik door dat het niet juist was.”

102 euro

De chauffeur zei dat het de schuld is van de gesloten tunnels, en dat ze daarom een omweg moesten maken. “Hij zei ook dat hij nog maar pas bij Uber reed en de weg nog niet goed kende.” Een lange discussie ontstond, waarop de chauffeur toegaf dat hij oneerlijk handelde en een korting van 30 euro aanbood. Uiteindelijk betaalde het slachtoffer toch nog 102,29 euro voor een rit die normaal 40 euro gekost zou hebben. Volgens de app had de chauffeur 27 kilometer gereden, terwijl de afstand tussen vertrekplaats en bestemming amper iets meer dan 7 kilometer was.

De gedupeerde man heeft Uber intussen gecontacteerd en heeft 60 euro teruggekregen. “Wij vinden veiligheid en vertrouwen heel belangrijk”, laat Uber weten aan La capitale. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat de bestuurder bij vermoeden van fraude ook op het matje geroepen zal worden. Het slachtoffer gaf hem een slechte recensie en waarschuwt andere gebruikers goed op te letten.