Huisarts op proces over dood Tine Nys: “Ik wist niet dat de euthanasie die dag zou gebeuren”

Gent / Sint-Niklaas - “Ik dacht dat het briefje met mijn advies nodig was voor een administratieve aanvraag bij de euthanasiecommissie. Ik wist niet dat de euthanasie die dag zou gebeuren.” Dat verklaarde de huisarts van Tine Nys maandagnamiddag voor het Gentse hof van assisen. “Die commissie zit er voor spek en bonen bij.”

Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. De huisarts verklaarde maandagvoormiddag al dat hij een minimale kennis had over de euthanasiewetgeving, maar in het verdere verhoor bleek dat hij zijn rol volledig verkeerd inschatte. “Mijn onafhankelijkheid werd bevestigd door de collega’s en ik vertrouwde daarop. Het was de persoonlijke wens van Tine Nys dat ik mijn advies zou geven. Ik wou een grondig en goed gesprek met Tine, met de kans om haar euthanasie eventueel in tijd uit te stellen. Als die voorwaarde was voldaan, dan zou dat waarschijnlijk een positief advies geweest zijn, maar die voorwaarde is niet vervuld geweest”, verklaarde de huisarts.

“Ik was in de vaste veronderstelling dat je een aanvraag moest sturen naar de euthanasiecommissie, en dat je pas na een goedkeuring de euthanasie mocht uitvoeren. Ik dacht dat mijn papiertje voor de euthanasiecommissie was”, zei de huisdokter. “Ik sta achter haar beslissing als arts en goede vriend van mijn patiënte maar betreur toch haar beslissing”, stond op het briefje, maar hij besefte niet dat hij daarmee de geraadpleegde arts volgens de wet werd. “Het was een gewoon geschreven briefje. Ik dacht dat het nodig was voor een administratieve aanvraag bij de euthanasiecommissie. De uitvoerende arts kwam het halen op mijn kabinet (..) Ik wist niet dat de euthanasie die dag zou gebeuren. Ik viel van mijn stoel toen ik de doodsbrief binnenkreeg.”

Spek en bonen

De beschuldigde haalde ook uit naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. “Die commissie zit er voor spek en bonen bij. Alles is de facto al gebeurd en de commissie kan enkel bij een bestaande situatie groen licht geven. Voor hen waren de papieren in orde, maar ze hebben geen enkele macht om te controleren.”

De huisarts vond dat Tine Nys hem had moeten laten weten dat ze die dag uit het leven wou stappen. “Zij heeft me niet verteld dat ze op die datum euthanasie zou plegen. Dat past in het manipulatieve van haar borderlinepersoonlijkheid”, zei de dokter, die aangaf dat hij het “zeer moeilijk had om het verlies van Tine te verwerken”. Toen de arts na de euthanasie hoorde dat er ook een diagnose autisme was, vond hij dat terecht. “Ik dacht ‘ik ben een stommerik geweest’. Elke afwijking bij haar kon wonderwel verklaard worden door die diagnose.”

Arts: “Naar de wet correcte euthanasie uitgevoerd”

Maandagvoormiddag was de uitvoerende arts al aan het woord geweest. Hij verklaarde dat hij “een naar de wet correct uitgevoerde euthanasie had gedaan”. “De euthanasie is unaniem goedgekeurd door de mensen die de wettelijke voorwaarden bekijken”, zei de beschuldigde, die verwees naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Die maakte geen opmerkingen over de euthanasie van Tine Nys.