Meisje van 7 dood aangetroffen in Molenbeek: moeder opgepakt op verdenking van moord

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Een meisje van 7 jaar is maandagochtend dood aangetroffen in haar bed in Molenbeek. De moeder van het meisje is opgepakt en wordt verhoord. Het kind is vrijdag al gestorven. Waarom de mama zo lang wachten om hulp te zoeken, blijft voorlopig nog een raadsel.

Volgens Denis Goeman, woordvoerder van het Brusselse parket, heeft de mama haar dochter vrijdag dood gevonden in haar bed. Toch deed ze pas maandagochtend aangifte op het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek. “Er is direct een wetsdokter ter plaatse gestuurd en ook het labo heeft de nodige vaststellingen gedaan. Het parket vorderde in de loop van de dag een onderzoeksrechter.”

Waar het meisje, dat met haar moeder in de Ribaucourtwijk in Sint-Jans-Molenbeek woonde, aan overleden is, kan nog altijd niet met zekerheid worden gesteld. Maandagavond of dinsdag vindt een autopsie plaats.

De mama van het meisje is intussen wel van haar vrijheid beroofd en wordt maandagmiddag nog altijd ondervraagd. “De onderzoeksrechter is gevorderd voor moord, maar die kwalificatie kan nog wijzigen”, zegt Denis Goeman.

De mama, van Marokkaanse origine, was alleen met haar dochtertje toen het kind overleed.