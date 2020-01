Informateurs geloven dat ze vooruitgang geboekt hebben: “Elke partij heeft een stukje van de sleutel in handen”

Informateur Joachim Coens (CD&V) gelooft dat hij, samen met zijn collega Georges-Louis Bouchez (MR), de voorbije dagen wat vooruitgang heeft geboekt. Volgende week leggen ze hun eindverslag voor aan de koning en dan is het de bedoeling dat er een volgende stap wordt gezet. Dat heeft Coens maandag verklaard nadat hij en Bouchez tussentijds verslag van hun opdracht hadden uitgebracht.

Coens kon het duidelijk maar matig appreciëren dat PS-kopstuk Elio Di Rupo maandagmorgen de bal in het kamp van zijn partij legde en CD&V opriep te kiezen tussen de eenheid en de splitsing van het land. “Een beetje overdreven. Elke partij heeft een stukje van de sleutel in handen”, klonk het eerst voorzichtig. Om er nadien aan toe te voegen dat hij zijn buik een beetje vol heeft van het zwartepieten. “Dit is geen kaartspel”, aldus Coens.

LEES OOK. Informateurs met succesje en moed der wanhoop naar de koning: wat kunnen ze hem vertellen en is er nog een weg uit de impasse? (+)

De informateurs waren er afgelopen weekend in geslaagd om PS en N-VA, de twee tegenpolen die de grootste partijen van het land zijn, rond de tafel te krijgen. Of dat iets heeft opgeleverd, is nog maar de vraag. Het vormen van een federale regering is een bijzonder moeilijke opdracht omdat de partijen niet samen in één regering lijken te willen en andere Vlaamse partijen niet happig staan tegenover een federale regering zonder N-VA.