Donkere wolken boven Deliveroo België

Voor de Brusselse Arbeidsrechtbank is de kalender vastgelegd voor de rechtszaak die het Arbeidsauditoraat heeft aangespannen tegen maaltijdenkoerier Deliveroo wegens verschillende inbreuken op de sociale wetgeving. Het eigenlijke proces start in oktober. Alles draait rond het statuut van de fietskoeriers: zijn ze zelfstandigen, zoals Deliveroo volhoudt, of toch loontrekkenden, zoals het arbeidsauditoraat stelt?

In een gesprek met Le Soir waarschuwt CEO Pierre Verdier dat “een negatieve beslissing van de rechtbank ernstige gevolgen zal hebben voor Deliveroo”. Volgens hem zal het bedrijf zijn activiteiten dan “niet met dezelfde intensiteit en stiptheid kunnen voortzetten. We zullen dan slechts 2 procent in plaats van 30 procent van het stedelijke grondgebied kunnen bedienen”, aldus de CEO. “Ook voor de Belgische economie is dat problematisch.” Deliveroo zorgde naar eigen zeggen voor 40 miljoen euro extra omzet in de horeca in 2019.

Of dat betekent dat Deliveroo zich bij een negatieve uitspraak uit België terugtrekt, ontkent Rodolphe Van Nuffel, head of corporate affairs Benelux, met klem: “België is een succesverhaal. Onze CEO heeft enkel willen duidelijk maken dat flink wat koeriers het bij een verandering van statuut voor bekeken zullen houden. Ze verliezen dan namelijk dé troef van hun job: de enorme flexibiliteit. Minder koeriers betekent dat we minder restaurants kunnen bedienen en dus ook aan minder klanten kunnen leveren.” Deliveroo benadrukt dat het samen met de beleidsmakers wil blijven zoeken naar een oplossing op lange termijn. De advocaten van beide partijen hebben nog tot oktober om hun conclusies neer te leggen, het proces zelf zou ten vroegste voor 2021 zijn.