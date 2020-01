Een trouwe handlanger, vijf kinderen die hem niks kwalijk nemen en een hoofdverdachte die niet kan praten: de moeilijke opdracht voor de rechter van het ‘spookgezin’

De rechter in Nederland beslist dinsdag of de hoofdverdachten van de ‘spookhoeve’ in Ruinerwold aangehouden blijven. Vader Gerrit Jan van D. zal niet aanwezig zijn – hij kan al jaren niet meer praten na een onbehandelde hersenbloeding. Via een nieuw boek raken intussen meer details bekend over waarom hij besliste om zijn zes kinderen af te sluiten van de maatschappij. En de gruwelijkheden die ze moesten doorstaan.