Vermiste kat uit Lebbeke duikt tien maanden later op in Leuven, meer dan 50 kilometer verder

Tien maanden nadat Noni in Lebbeke verdween, is ze in Leuven opgedoken. Foto: pvr

Leuven / Lebbeke - Noni, een kattin van vijf die in de lente van vorig jaar in Lebbeke verdween, is tien maanden later teruggevonden in Leuven.

Noni verblijft momenteel in de opvang van ‘Zwerfkat in Leuven’ (ZIL), een vzw die zich bekommert om de opvang, adoptie en de sterilisatie van zwerfkatten. De kat is, zoals het hoort, gesteriliseerd en gechipt. Werklieden troffen haar aan in de kelder van een bedrijf bij de Vaart in Leuven. “Aanvankelijk niet van haar liefste kant, maar op weg naar de dierenarts deelde ze door de tralies van de kooi al ‘kopjes’ uit”, klinkt het bij de vinders, die vermoeden dat de kattin als medepassagier van een truck in Leuven belandde.

“Het was moeilijk de oorspronkelijke eigenaar te contacteren”, laat het ZIL weten. “Uiteindelijk kregen we te horen dat de eigenaar de kattin niet meer terug wilde. We werken nu aan de documenten die adoptie mogelijk maken. Er zijn al kandidaten.”