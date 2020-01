Opvallend: Sven Kums ruilt Anderlecht definitief voor AA Gent

Anderlecht blijft zijn kern afslanken, maar nu is er toch een heel opvallende transfer. Sven Kums (31) werd al verhuurd aan AA Gent, maar RSCA en de Buffalo’s bereikten nu een principeakkoord om de middenvelder definitief naar de Ghelamco Arena te laten gaan.

Sven Kums is bij AA Gent de voorbije maanden opnieuw uitgegroeid tot een absolute sterkhouder. Bij Anderlecht zag Kompany vorige zomer geen toekomst voor hem weggelegd en dus werd hij uitgeleend aan zijn ex-ploeg. Paars-wit droeg wel nog een groot deel van zijn loon, waardoor hij niet tegen zijn moederclub mocht spelen. Daar komt nu dus verandering in. Anderlecht laat Kums definitief gaan en raakt zo verlost van zijn jaarloon van ruim 1 miljoen euro en zijn contract tot 2022. In principe zou hij dan over drie weken de topper tegen Anderlecht mogen betwisten tenzij er contractueel iets anders wordt afgesproken.