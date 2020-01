Toulouse (en niet Genk) huurt doelman Kalinic (ex-AA Gent) van Aston Villa

Lovre Kalinic wordt zeker niet de nieuwe doelman van KRC Genk. De 29-jarige Kroaat, op een zijspoor bij Aston Villa, kon rekenen op Genkse interesse om het keepersprobleem bij de kampioen op te lossen, maar gaat tot het einde van het seizoen op huurbasis bij Toulouse aan de slag.

AA Gent plukte Kalinic in 2016 weg bij Hajduk Split, waarna hij in België zijn talent liet opmerken. Dat leverde in de winter van 2018 een transfer op naar Aston Villa, maar in Engeland kreeg de Kroatische international (19 caps) maar moeilijk voet aan de grond. Dit seizoen speelde hij voor Villa, dat in de kelder van de Premier League staat, geen minuut. Bij Toulouse, rode lantaarn in de Ligue 1, moet hij op zoek naar speelminuten.

De voorbije dagen dook de naam van Kalinic op als nieuwe doelman van KRC Genk. De kampioen zag voor het seizoen vast sluitstuk Danny Vukovic wegvallen met een zware achillespeesblessure en ook de jonge Maarten Vandevoordt blesseerde zich vorige week zwaar op training aan de elleboog en staat maanden aan de kant. De Limburgers rekenen nu tussen de palen op de 22-jarige Gaëtan Coucke, maar speuren verder naar versterking.