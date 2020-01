Minister-president Jambon, Freilich en Kanko bezoeken 100-jarige vrouw die joden hielp ontsnappen uit Auschwitz

Vlaams minister-president Jan Jambon heeft aan de vooravond van zijn bezoek aan Auschwitz een bezoek gebracht aan een 100-jarige vrouw die joden heeft helpen ontsnappen uit het concentratiekamp. Jambon was vergezeld van collega-N-VA’ers Assita Kanko en Michael Freilich.

Het bezoek kaderde in de herdenking van de 75-jarige bevrijding van het voormalige Duitse concentratie- en vernietigingskamp. Het bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau vindt dinsdag pas plaats, maar aan de vooravond waren Jambon en co als ter plaatse omdat ze er een diner van de European Jewish Association (EJA) bijwonen. Jambon geeft daar een toespraak.

Grootste concentratiekamp

Auschwitz-Birkenau staat bekend als grootste concentratie- en vernietigingskamp van nazi-Duitsland. Op 27 januari 1945 werd het kamp bevrijd door het Sovjetleger. Die dag, 27 januari, is in 2005 uitgeroepen tot Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz vinden heel wat bezoeken en plechtigheden plaats. Op maandag 27 januari zelf is er in Polen een internationale herdenkingsplechtigheid met staats- en regeringsleiders van over de hele wereld. Ook de Belgische koning Filip en koningin Mathilde zullen die plechtigheid bijwonen.