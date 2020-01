Na bosbranden de zandstormen: plots is het pikdonker op klaarlichte dag

De Australische bosbranden zijn nog niet helemaal geblust, of het land wordt al geteisterd door noodweer. Heel wat regio’s - waaronder die getroffen door de felle vuurhaarden - maken zich klaar voor zware onweersbuien, vergezeld van hagel en veel regen. Op sommige plaatsen is er overstromingsgevaar en er zijn ook grote zandstormen gemeld. In het dorpje Nyngan kon Natalie Cepenuik zo’n zandstorm filmen: “Het leek wel een film. De zandstorm was op komst en was er razendsnel.”