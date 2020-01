Steun van vakbonden, personeel én directie, maar toch buitengegooid: “VRT was al verdeeld, maar nu is het een diepe kloof geworden”

Officieel is er geen crisis aan de Reyerslaan, maar het wantrouwen regeert in het huis van vertrouwen. Zeker nadat de Vlaams regering maandagmorgen besliste om CEO Paul Lembrechts de laan uit te sturen. De 68-jarige Leo Hellemans moet nu de rust herstellen en beslissen of directeur Media en Productie Peter Claes kan terugkeren. Het personeel gaat volgende maandag alvast 24 uur lang staken.