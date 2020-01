Verenigd Koninkrijk vs Europese Unie: onderhandelingen dreigen al handelsoorlog te worden

Nog meer dan een maand is het wachten op de onderhandelingen over een toekomstig handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, en toch is de strijd al begonnen. Het openingsschot kwam vanuit Londen, waar duidelijk gemaakt werd dat de Europese reglementering die productie in de weg staat, op de schop gaat. De EU dreigt dan weer met quota en importheffingen voor Britse goederen.