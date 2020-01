Antwerp aanvaardt schorsing Hoedt en mist verdediger in bekerduel tegen Kortrijk

Antwerp heeft maandag beslist om het schikkingsvoorstel (één speeldag schorsing en 1.000 euro boete) van het Bondsparket voor Wesley Hoedt te aanvaarden. De Nederlandse verdediger is daardoor donderdagavond geschorst voor de komst van KV Kortrijk in de halve finale van de beker.

De Great Old voetbalde afgelopen weekend op het veld van rode lantaarn Cercle Brugge bijna de volledige wedstrijd met een man minder. Al in de zevende minuut trok scheidsrechter Jan Boterberg rood, nadat Hoedt de doorgebroken Cercle-spits Dylan De Belder tegen de grasmat had getrokken. Zo verhinderde de Nederlandse verdediger een grote scoringskans voor de rode lantaarn.

Het Bondsparket eiste een boete van 1.000 euro en een schorsing van één speeldag voor die rode kaart. Antwerp besliste dat voorstel tot minnelijke schikking te aanvaarden. De schorsing gaat vanaf 22 januari in, waardoor Hoedt donderdagavond de heenwedstrijd in de halve finales van de Beker van België mist. KV Kortrijk komt dan op bezoek in het Bosuilstadion.