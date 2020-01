En plots wordt Bart De Wever weer als informateur genoemd. Zelfs door partijen die dat enkele weken geleden niet zagen zitten

Bloemen voor de jarige koningin. Veel meer konden informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) de koning nog niet schenken. Maar de geesten zijn in de Wetstraat wel aan het rijpen voor een rondje onder informateur Bart De Wever (N-VA). Al was het maar om voor eens en altijd duidelijkheid te hebben of paars-geel lukt of niet.